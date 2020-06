Der Zauber der Wiederholung

Ist es eine Betäubung, die von der Wiederholung ausgeht? Ein gefährliches Behagen, das uns benebelt, während wir uns in Maschinen verwandeln? Wenn ein Lebewesen sich wiederholt, ist das auch ein Ausdruck von Vitalität. Herzschlag, Sex, Rituale – im „wieder" schwingt ein Geheimnis. „Do it again", sagt Marilyn Monroe. „Wieder" ist Zukunft.

Warum hatte ich dann Alpträume, wenn Dinge sich widerholten? Worin besteht diese manchmal geradezu körperliche Lust an der Wiederholung – daran, zum dreiundzwanzigsten Mal „ Casablanca“ zu sehen und zum zweiundvierzigsten Mal bei Facebook nachzusehen, ob jemand etwas Neues gepostet hat? Und das in einer Zeit, in der uns im Netz Neuigkeiten ozeanisch überfluten, Abwechslung die erste Bürgerpflicht ist und in einem endlosen Fluß von nie Gehörtem, Überraschendem, nie Gesehenem das Neue als Todfeind der Wiederholung gegenüberzustehen scheint.