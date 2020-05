Die Hundedenkmaschine

Als die Preussen 1757 zu Beginn des Siebenjährigen Kriegs in Böhmen vom habsburgischen Österreich besiegt wurden, schrie Friedrich der Große seinen davonlaufenden Soldaten im Zorn hinterher: „Ihr verfluchten Racker, wollt ihr denn ewig leben?“ Sprichwörtlich wurde der Ausruf später etwas umformuliert in einem Buchtitel – „Hunde, wollt ihr ewig leben?“ nannte der österreichische Schriftsteller Fritz Wöss seine 1957 begonnene Romantrilogie über die Schlacht von Stalingrad.

Nun scheint die Frage einer weiteren Modernisierung entgegenzusehen. Hunde, wollt ihr ewig bellen? Oder nicht vielleicht lieber sagen, wie es euch gerade geht, und zwar so, wie Menschen das tun? Dieses Unterfangen auf neue, technisch unerwartete Weise in Angriff zu nehmen, hat sich die Nordic Society for Invention and Discovery (NSID) aus dem schwedischen Malmö zum Ziel gesetzt. Das zugehörige Projekt heißt No More Woof (NMW). Ergebnis soll ein mobiles Gerät zur Auswertung von Hundegehirnströmen sein, die Auskunft über die Absichts- und Gemütslage des Vierbeiners geben, welche wiederum in natürliche menschliche Sprache umgewandelt werden soll.