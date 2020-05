„Na gut“, sagen dann die Astrologen. „Dann nehmen die Sterne eben gar keinen direkten Einfluss auf uns – aber aus ihrer Konstellation lässt sich ablesen, welche Qualitäten unsere Zeit hat.“ - Doch was genau sollen diese „Zeitqualitäten“ sein? Klar, es gibt Phasen, in denen das Liebesleben besser funktioniert als in anderen, das Berufsleben ist manchmal erfreulicher und manchmal ärgerlicher, aber wie testet man das? Wenn mir für morgen Glück vorausgesagt wird, und ich daran tatsächlich glaube, geschieht garantiert irgendetwas Erfreuliches, das ich dann als Erfüllung der Prophezeiung deuten kann. Solch schwammige Aussagen sind wissenschaftlich nicht überprüfbar. Sie sind nicht wahr, sie sind nicht einmal wirklich falsch, sie sind einfach nur Unfug.

Man könnte Leute über längere Zeit vollständig von jedem Horoskop abschirmen, über ihr Leben Buch führen lassen und dann nachträglich auswerten, ob die guten und schlechten Phasen mit dem Horoskop zusammenpassen. Einfach ist das nicht. Allerdings: Wenn Astrologen ernst genommen werden wollen, dann liegt die Beweislast bei ihnen. Sie müssten also klar sagen, was sie können und wie man es testen kann. Vage, schwammige Aussagen sind wissenschaftlich nicht ernst zu nehmen. Es ist am besten, mit ihnen gar keine Zeit zu verschwenden.

Wir können also mit großer Sicherheit sagen: Die Sterne lügen nicht. Sie reden nämlich nicht mit uns. Sie beeinflussen unser Leben nur insofern, als dass wir mit wissenschaftlicher Begeisterung ihre Bahnen studieren, ihr Licht vermessen und ihre faszinierenden Eigenschaften bewundern können.