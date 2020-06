Facebook: "Grusel-Mark" will unser Leben

die Novitäten seines Freundesnetzwerks. Jeden Moment unseres Lebens sollen wir auf seiner Plattform speichern, was wir gerade tun, was wir lesen, welche Musik wir hören, welchen Film wir sehen. Wollen wir wirklich unser Leben in die Hände dieses Unternehmers legen? Das ganze Leben an einem Ort speichern?

Datenstriptease

Es ist verlockend, die wichtigen Momente seines Lebens in Bildern zu dokumentieren und sie auf einer einzigen Plattform zur Schau zu stellen. Übrigens ist die Idee nicht wirklich neu, denn Nokia hat bereits 2004 den „Lifeblog“ vorgestellt, eine Tagebuch-Funktion im Handy, mit der man SMS, Bilder und Notizen auf einer Plattform speichern und ebenfalls mit einer Zeitleiste versehen konnte. Es ist verlockend, gleich so etwas Ähnliches wie ein Archiv zu haben, in dem praktisch das ganze Leben online gespeichert ist und auf Knopfdruck nachgelebt werden kann. Viele werden es auch tun, werden vor Zuckerberg einen Datenstriptease hinlegen, noch detailreicher als es jetzt üblich.

In der heute so exhibitionistisch veranlagten Gesellschaft wird ohnehin das meiste online gestellt, auch wenn einem der Sinn dahinter verborgen bleibt. „Guten Morgen“, „Gute Nacht“, „Welche Krawatte soll ich anziehen?“. Sind wir noch selbstständige Wesen oder von unseren „Freunden“ abhängig, die ohnehin keine sind. Einer meiner (realen) Freunde erfuhr via Facebook, dass sich seine Frau von ihm scheiden lässt – übrigens Wochen nachdem sie es den „Freunden“ auf Facebook in einer Statusmeldung mitgeteilt hat. Viele klickten auf den „Like“-Button, ohne weder die eine noch den anderen persönlich zu kennen.