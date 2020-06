Hyperstars und Augenmärchen

Enttäuscht wurde auch, wer auf die Magie moderner Bühnentechnik gehofft hatte. Die Projektionswände, auf denen man sich das Gesangsgeschehen auf der Bühne heranvergrößert gewünscht hätte, taten aber nicht, was sie sollten. Stattdessen, so der Rezensent verbittert, „durften wir uns die ganze Zeit das Desktop von irgendjemandes Computer ansehen.“ Was für ein Bild. Die analoge Wirklichkeit, vernachlässigt und ohne jeden Respekt dem fehlerhaften Umgang mit der Technik geopfert. Der Star des Abends im Dunklen, und der einzige Lichtblick ist – ein Computerdesktop auf der Leinwand. Es klingt wie eine Entführung in den Cyberspace. Oder wie die Gefangennahme von Menschen, die sich eigentlich einen angenehmen analogen Abend erwartet hatten und dann doch kollektiv in der digitalen Arrestzelle landen.

Aber das passiert nicht nur in der chaotischen Nilmetropole. Auch hier bei uns spürt man etwas wie ein Abrücken von der popeligen, kleinen Realität, auch und erst recht, wenn in einer großen Konzerthalle die Projektionswände neben der Bühne funktionieren und man sich plötzlich in einer Art Riesenfernsehabend wiederfindet.