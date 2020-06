Alles ist denkbar!

2004 hatte die US Food And Drug Administration den ersten klinischen Test erlaubt, bei dem einem Gelähmten erfolgreich ein „Braingate” genanntes Hirn-Computer-Interface eingepflanzt worden war. Über ein aus dem Schädel führendes Glasfaserkabel waren die Neuronen mit einem Computer verbunden. Das System ermöglichte es einem Menschen erstmals, Kraft seiner Gedanken Geräte zu steuern.

In den Jahren danach zeigte sich, dass die Technik komplexer ist, als gedacht (sic!). Konzentrationsspiele, mit denen man angeblich Bällchen per Gedankensteuerung schweben lassen konnte, verschwanden bald wieder, da es eher der Zufall war, der sie steuerte. Einen Boom löste diese Spielart der Technik allerdings auf dem Esoterik-Markt aus, wo Séancen und vermeintliche telekinetische Talente eine erfolgreiche Wiederkehr feierten und die Geräte popularisierten. Da nun jedermann günstig mit Schwebephänomenen experimentieren konnte, geriet gleichzeitig die Bühnenzauberei in eine Krise.