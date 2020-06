Kicker und Kubisten

Künstler haben schon zu Anfang des 20. Jahrhunderts vorausgeahnt, was kommen wird. So zeigten die Kubisten in ihren Bildern die Erscheinungen der Welt von mehreren Seiten zugleich. Ein Gesicht von Picasso, das sich zugleich von vorne und im Profil betrachten läßt, entfaltet erst heute seine ganze Modernität – in einer Zeit, in der der Fußballrasen umstellt ist von HD-Kameras und Bildanalyse-Software.

Der Fußballschiedsrichter steht inbildhaft für die alte Zeit. Er ist mit seiner singulären Sicht auf dem Spielfeld in einer wesentlich schlechteren Position als jeder Couchpotato vor seinem Bildschirm. Der Schiedsrichter betrachtete die Welt immer noch von einem individuellen Standpunkt aus, der einst für den steinzeitlichen Jäger wichtig war, um seine Beute anzuvisieren. Heute läßt er einen hoffnungslos der elektronischen Multiperspektive gegenüber ins Hintertreffen geraten. In kritischen Situationen auf dem Spielfeld muß der Schiedsrichter aus seiner subjektiven Position heraus entscheiden, obwohl ihn eine omnipräsente Medienobjektivität umgibt. Der Zuschauer sieht im Lauf der nächsten Sekunden die Situation aus einem halben Dutzend unterschiedlicher Kamerapositionen, in Zeitlupe wiederholt, von abertausend Augen begutachtet und Social-Media-kommenziert, und kann sich ein - dem Fußball angemessenes - rundes, ganzheitliches Bild machen.