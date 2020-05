Mailspeisen

Statt zur Präsentation der Apple Watch die unsäglichen U2 aufzufahren und auch noch jedem iTunes-Nutzer deren neues Album aufzudrängen, hätte Apple besser auf einen Klassiker zurückgegriffen: „Sweet child in time, You'll see the line: the line that's drawn between good and bad“, hieß es bereits 1969 auf eindrucksvolle Weise in dem Deep Purple-Gallions-Hit „Child In Time“.

Deep Purple spielen das Stück seit 2002 nicht mehr live. Als Grund dafür nennt Sänger Ian Gillan, dass durch die langen Schrei-Passagen seine Stimme leide und dies auf Kosten seines gesamten Gesangs ginge. Was wäre das für ein schönes - akustisches - Bild gewesen – erst die Schreie der Leidenschaft an eine halbe Milliarde iTunes-Nutzer verschenken (am besten in der „Live in Tokyo“-Version), und dann verstummen diese ehrfurchtsvoll und verwandeln sich in eine glänzende, digital durchsetzte Uhr, die aus nichts als runden Ecken besteht. Tim Cook und Ian Gillan schütteln sich auf offener Bühne die Hand. Beide nach rechts ab.

Was für eine Präsentation. Awsome, wie der Lateiner sagt. Auch die neuen iPhones. „Es sind die kleinen Dinge, die zählen“, twittert @pourmecoffee begeistert. „Die neuen iPhones benachrichtigen automatisch jeden in deiner Kontaktliste, der ein älteres iPhone hat, was für wertloser Haufen Mist das ist.“