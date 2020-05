Parkhausdächer und Horrorfolien

Während die Langeweilefreunde sich als revolutionäre Gegenbewegung zum Heer der informationsgejagten Internetmenschen sehen, entwickeln Forscher am berühmten Massachusetts Institute of Technology eine computergestützte Langeweileerkennung, um beispielsweise bei Referaten abfallende Aufmerksamkeit einfach an Sensoren ablesen (und später vielleicht auch den Vortragenden darauf hinweisen) zu können.

In den bekanntermaßen optimistisch ausgerichteten USA geht man im übrigen systematisch gegen die Plage vor und hält jeweils im Juli den nationalen Anti-Langeweile-Monat ab, in dem von allen möglichen Leuten jede Menge Ratschläge erteilt werden, was man gegen Langeweile unternehmen könne („Lerne eine neue Programmiersprache“). Erfunden hat den Anti-Langeweile-Monat der Kolumnist und PR-Spezialist Alan Caruba, der bis 2004 dem „ Boring Institute“ vorstand, das er gegründet hatte, nachdem er 1984 Macy’s Christmas Day Parade in New York im Fernsehen gesehen hatte und schnell ein Institut brauchte, um eine Pressemeldung herausgeben zu können, in der stand, dass es in Wirklichkeit gar keine Macy’s Parade mehr gibt, sondern im Fernsehen immer nur die Aufnahmen einer alten Parade wiederholt werden.