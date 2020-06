Wäre eine technische Lösung des Problems denkbar? Jeff Jonas von der Firma IBM schlägt vor, das Hupen zu rationieren. Man bekommt ein paar Huper pro Monat zugebilligt und wenn die verbraucht sind, wird die Hupe abgeregelt. Wer mehr hupen will, muß dafür bezahlen. In Indien, wo gehupt wird wie verrückt, versucht man es nun mit einer Vorrichtung namens Bleep, die jedesmal, wenn der Fahrer hupt, ein nervtötendes Lämpchen am Armaturenbrett in Gang setzt, das von Hand wieder abgestellt werden muß.

Ein anderer, geradezu ätherischer Vorschlag findet sich in dem Ideen-Aggregator Reddit. Demnach sollten sämtliche Hupen auf unterschiedliche Töne aus einem Akkord gestimmt werden, woraufhin „Staus sich anhören würden wie himmlische Chöre.“