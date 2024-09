ATLAS: Autonomer Roboter-Panzer mit 25mm-Kanone

Als Zwischenlösung wird an Roboter-Kriegsgerät gearbeitet, das Seite an Seite mit Menschen kämpfen soll – bei Flugzeugen wird das Konzept „Loyal Wingman“ genannt. Der Rüstungskonzern BAE will das jetzt für Bodentruppen umsetzen und hat einen „ Combat Wingman “ vorgestellt: ATLAS .

Der volle Name des unbemannten Fahrzeugs lautet Autonomous Tactical Light Armor System (ATLAS) Collaborative Combat Variant (CCV). Grob übersetzt: Autonomes taktisches leichtes Panzersystem in der Variante für gemeinsame Kampfeinsätze.

Ein weiterer Einsatzzweck von ATLAS ist die Aufklärung . Es soll gegnerische Stellungen oder Kampfverbände aufspüren, während die menschlichen Truppen in sicherer Entfernung warten. Dazu hat es 360-Grad-Sensoren , normale Kameras und Wärmebildkameras und Mikrofone um Tonquellen aufzuspüren. In der Rolle als Aufklärer kann ATLAS auch als Beobachter dienen, um Artilleriefeuer zu koordinieren oder Ziele für Luftangriffe zu markieren.

BAE verspricht, dass ATLAS’ Mobilität mit der von Kampfpanzern mit Kettenantrieb und Radpanzern mithalten kann. Dazu hat es 8 Räder mit Allradantrieb . Alle 4 Achsen steuern mit. ATLAS beherrscht zudem den Crabwalk (Krabbengang), kann also bei Bedarf diagonal bzw. seitlich fahren. Das hilft um in engen Umgebungen Hindernisse zu umfahren.

ATLAS kann zwischen 2 Munitionstypen hin- und herschalten und hat insgesamt 260 Schuss an Bord. So kann etwa, je nach Situation, zwischen panzerbrechender und hochexplosiver Munition gewählt werden.

Ebenfalls möglich sei die Bewaffnung mit einem 120mm-Mörsersystem. Dadurch kann ATLAS indirekte Feuerunterstützung geben, also etwa Ziele hinter Hügeln, Häusern oder in Grabenstellungen bekämpfen. Im Verbund mit einer Panzergruppe kann es so zu einer Art Mini-Artillerie werden, was die taktischen Möglichkeiten erweitert und schnellere Feuerunterstützung liefert als wenn diese erst per Funk angefordert werden muss.

➤ Mehr lesen: Russlands doppelläufiges Artillerie-Monster, aus dem nichts wurde

Alles autonom, außer das Schießen

Damit ATLAS alle diese Aufgaben erfüllen kann, hat es einen hohen Grad an Autonomie. Der Mensch gibt ATLAS einen Befehl, der dann autonom ausgeführt wird. Dieser kann etwa sein „begleite mich“, „fahre zu diesem Zielpunkt“, „patrouilliere auf dieser Strecke“ oder „übernimm hier die Wache“. ATLAS plant selbstständig die nötige Route, erkennt Hindernisse und reagiert in Echtzeit darauf.

Objekte und Bedrohungen werden ebenfalls selbstständig erkannt und klassifiziert. Auch das Anvisieren mit der Kanone macht ATLAS automatisch. Lediglich der Waffeneinsatz ist „Human in the Loop“ – muss also von einem Menschen freigegeben werden. Das hat keine technischen Gründe, sondern ethische: Noch haben ein paar Armeen Skrupel davor, dass Roboter selbstständig entscheiden, wann und welche Menschen sie töten. Die Betonung hier liegt auf „noch“.

ATLAS soll seine Befehle bei Bedarf nicht nur von der Zentrale, sondern direkt von Menschen im Kampfverband erhalten. So könnte etwa der Kommandant eines M1A2 Abrams dem Roboter den Befehl für ein Flankenmanöver oder für Feuerunterstützung geben.