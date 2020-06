Wahnsinn mit Methode

Es war im Frühjahr, als der New Yorker Hip-Hop-Musiker Jaime Meline - auch bekannt als El-P respektive El Producto - gerade die Arbeit an dem neuesten Album mit seiner Band abgeschlossen hatte. Er habe, wie er der New York Times verriet, einen Joint geraucht und angefangen zu spintisieren, wie man nun die Fans in einen Dialog einbinden könne.

Aus Jux schickte er anschließend eine E-Mail herum, in der er einige etwas überkandidelte Verdienstmöglichkeiten anbot. So würden er und sein Kumpel Michael Render sich beispielsweise für 25.000 Dollar von einem Schulkind in dessen Klasse mitnehmen lassen und Fragen beantworten. Oder für 40.000 Dollar würde er mit seiner Band ein Remake des neuen Albums einspielen, wobei sie diesmal ausschließlich zu Katzen-Sounds rappen würden. ( Melines eigenes Musiklabel heißt übrigens „Definitive Jux“ – das Wort Jux gibt es im Englischen nicht; die bei dem Label unter Vertrag stehende Künstler nennen sich selbst Def Jukies.)

Das mit der Katzenmusik war als Scherz gemeint. Aber dann nahm ein Fan namens Sly Jones die Sache in die Hand und startete eine Crowdfunding-Kampagne auf der Geldsammelplattform Kickstarter. Innerhalb von 41 Tagen waren 65.000 Dollar für das Katzenalbum beisammen. „Mir war nicht wirklich klar, wie mächtig die Katzen und das Internet gemeinsam sind“, sagt Meline, dessen Band „Run the Jewels“ heißt und deren musikalisches Schaffen nun auch noch das Album „Meow the Jewels” umfasst. El-P kategorisiert das neue Produkt als „leicht bescheuert“ und will 50.000 Dollar aus den Einnahmen für wohltätige Zwecke spenden.