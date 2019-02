Was passiert, wenn man “Menstruation” ins Internet schreibt

Nun bin ich es als Frau durchaus gewohnt, in den sozialen Medien regelmäßig beflegelt zu werden, die Intensität und Geschwindigkeit der Reaktionen auf das Thema “ Menstruation” hat mich dann aber doch noch einmal überrascht. Als hätte ich einen Knopf gedrückt oder eben tatsächlich ein Tabu gebrochen, regnete es die Aggression förmlich in die Kommentare hinein. Aufgeklärte Gesellschaft, was ist das?

Es tut mir nicht leid

Nun kann man daraus mehreres ableiten, was auch generell für Hass im Netz und Empörungskurven in sozialen Medien gilt und durchaus öfter zu beobachten ist. Besonders auffallend war in diesem Fall jedoch das Thema für mich. Weder war mein Tweet besonders provokant (dachte ich), noch würde ich meinen, dass sich Menschen heute tatsächlich noch am Thema “ Menstruation” stoßen. Nein Moment, ich weiß natürlich, dass sie das tun, aber ich akzeptiere es nicht.

Ich akzeptiere nicht, dass ich mich als Frau beschimpfen lassen muss, weil ich einen Tweet zu einem Thema schreibe, das in der Regel (pun intended) jede Frau bzw. ca. die Hälfte der Menschheit betrifft und nichts anderes als natürlich ist. Ich akzeptiere nicht, dass Frauen und ihre Körper tabuisiert werden, dass ich in Onlinekommentaren lesen muss, Frauen stinken und seien während ihrer Periode sowieso zu nichts zu gebrauchen. Ich akzeptiere nicht, dass ich etwas Harmloses ins Internet schreibe und dafür misogyne Kommentare und blanken Hass kassieren muss.

Allen, die sich also von “ Menstruation”, unserem Artikel und letztlich meinem Tweet “provoziert” fühlen, kann ich nur ausrichten: Es tut mir nicht leid, ihr werdet auch in Zukunft mit meinen “Unverschämtheiten” rechnen müssen. Ich schäme mich weder für meine monatliche Blutung noch dafür, etwas darüber ins Internet zu schreiben.