Weltverbecherung

Eine Vorstellung von der Zukunft endet in manchen Science-Fiction-Geschichten mit einem Gehirn, das in einer Nährlösung schwimmt und auf technischem Wege mit seiner Außenwelt kommuniziert. Ein gruseliges Inbild totaler Bequemlichkeit. Auf dem Bechersektor gibt es inzwischen auch eine Entwicklung in diese Richtung: Edelstahlisolierte Kaffeebecher, in denen sich der Kaffee auf Knopfdruck automatisch selbst umrührt.

Ein kleiner Strudel entsteht in der warmen Flüssigkeit und zieht die Aufmerksamkeit des Kaffeetrinkers hinab. Mehr kann man eigentlich nicht falsch machen mit einem so kleinen Produkt. Die Becher sind multiple produktphilosophische Katastrophen. Davon abgesehen, dass Edelstahl kein angenehmes Material für Kaffeebecher ist, müssen wir an dieser Stelle über Faulheit reden, einen bedeutenden, gern unterschätzter Antrieb des menschlichen Lebens. Der Wirklich Faule Mensch (WFM) ist oft extrem fleißig, denn er will möglichst schnell wieder faul sein. Dazu trinkt er gelegentlich Kaffee und rührt, sofern es sich um einen erwachsenen Menschen handelt, selbst um.