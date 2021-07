Wiener Start-up Weavly bloggt aus Berlin

Weavly goes Berlin „Wie bekommt man in 3 Wochen 70 neue Kontakte auf LinkedIn“? Die Anzahl neuer Kontakte, mit der Mitblogger Florian Kondert in seine Betrachtungen rund um das Silicon Valley gestartet ist, kann ich toppen. Wenn auch nur um 30, aber immerhin genug für einen markigen Einstieg. Meine Antwort auf seine Frage? Berlin.

Der Stiefel im Hintern

Das Startupbootcamp lockt mit zwei zentralen Versprechen - #1:„You`ll accomplish more in the coming three months then in the last year“ und #2: „We`ll get you funded“. Ziel des Accelerators, in seinem Aufbau YCombinator und TechStars nachempfunden (letzterer ist Kooperationspartner), ist es, Startups innerhalb von drei Monaten zu Traction und Funding zu prügeln.

Die Bewerbung war aufwendig, das Finale ein schweißtreibender, zweitägiger Pitching-Marathon, und wer am Ende tatsächlich ins Programm aufgenommen wurde, durfte sich von acht Prozent der Company verabschieden. Doch dafür spielt Startupbootcamp seit Anfang September den Stiefel im Hintern, versorgt uns und die anderen Teams mit ausgezeichneten Kontakten, hektoliterweise Know-how und konstanten Anschlägen auf den eigenen Horizont.

Vorträge von Kapazundern in den Bereichen Business-Development, UX-Design oder Community-Management, für gewöhnlich gehalten vor großem Publikum, finden bei uns beinahe täglich direkt im Office statt. Verschiedenste C-Level Executives, wertvolle Kontakte, die sich in Wien nur bei wenigen Veranstaltungen blicken lassen, geben sich in unserem Office jeden Tag die Klinke in die Hand - im wahrsten Sinn des Wortes.

Es ist kein Leben im Startup-Schlaraffenland, es ist knallharte Arbeit und eine Herausforderung, vor allem wenn es nebenbei noch ein Produkt zu entwickeln gibt. Klasse ist der Stiefel dennoch und hat uns bereits einen neuen Blick auf Weavly beschert; erste Früchte dieser neuen Perspektive sollten noch diese Woche online kommen.

Bisher ist das Startupbootcamp beinahe all unseren Erwartungen gerecht geworden. Nur die Jungs von Soundcloud, die haben wir noch nicht getroffen, aber das kommt noch.