Autonomer Bus der Wiener Linien gewinnt Green Mobility Award

Mit dem Green Mobility Award – powered by Blaguss wurde beim Award das Wiener-Linien-Projekt auto.Bus Seestadt bedacht. Dabei handelt es sich um ein Forschungsprojekt, bei dem erarbeitet wird, wie eine elektrische und fahrerlose Autobuslinie in den öffentlichen Verkehr und in die innerstädtische Mobilität eingebunden werden kann.

"Ziel ist die nachhaltige Erhöhung der Effizienz und der Betriebssicherheit autonomer Fahrzeuge, um letztlich eine Buslinie in der Seestadt unter realen Bedingungen betreiben zu können – mit Haltestellen, Fahrplan und echten Fahrgästen", heißt es auf der Website der Wiener Linien. 2019 starten die Wiener Linien dann eine autonome Autobuslinie im Regelbetrieb in der Seestadt Aspern.