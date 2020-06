Schneeblogge

Der Februar ist wettertechnisch der schlimmste Monat von allen, wie man in Wien weiß. Vorher war der Winter meistens "unüblich mild", dann schlägt er mit voller Kraft zurück. So auch jetzt. Während die Außenrollos vor den Fenstern der futurezone das restliche Jahr über fleißig rauf und runter bewegt werden, besteht nun kein Grund mehr dazu. Die Fenster sind von einer dichten Schneeschicht überzogen. Ausblick gleich null. Nicht, dass dieser ansonsten so aufregend wäre, aber ein bisschen Tageslicht täte gut. Stattdessen bekommt man ein bisschen das Gefühl, das ganze Büro sei unter einer riesigen Schneemasse begraben.