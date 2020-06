Das Entrümpeln endet nicht

Weil die Welle der Unterstützung in den letzten Wochen vor unserem Umzug so groß war, möchten wir künftig in unregelmäßigen Abständen hier diverse Dinge aus unserem Fundus (mal mit, mal ohne Banana for scale) präsentieren.

Diesmal haben wir noch ein "Watchdogs"-Cover für das iPhone 5 entdeckt, das wir im Umzugschaos wohl übersehen haben. Wer es gerne hätte, schickt uns bitte bis heute 23:59 Uhr ein Mail mit dem Betreff "Entrümpelaktion" an redaktion@ futurezone.at. Der Zufall entscheidet dann und der neue Besitzer wird per Mail verständigt.