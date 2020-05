Die Gewinner des futurezone-Quiz stehen fest

Per Zufallsgenerator wurden nun die Gewinner ermittelt: Platz eins, der Griller Ascona 570 G von Outdoorchef geht an Franz G. (Mstipe), Platz zwei, die Smartphone Hülle Mitch 6 von Feuerwear geht an Jochen H. (Jeffrey77), der 3. Platz, die 3x2 Kinotickets und dazu passende Ausmalbücher für Kinder für "Tinkerbell und die Legende von Nimmerbiest" gehen an Maja B. (majabran), Patrick H. (binary), Wolfgang W. (Wolferl78).

Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die futurezone gratuliert herzlich. Am kommenden Wochenende geht es mit dem nächsten Quiz weiter.

Die korrekten Antworten:

Welcher ist der beliebteste Tarif des virtuellen Mobilfunkers HoT?

HoT flex

Laut dem EU-Kommissar Günther Oettinger ist der futurezone-Redakteur Markus Kessler ein...

Taliban

Welche WhatsApp-Version schneidet Anrufe mit?

2.12.45

Wie heißt die Flüssigkeit aus der Audi E-Diesel gewinnen will?

Blue Crude

Wie heißt die lenkende Gewehrkugel, die die DARPA gerade entwickelt?

EXACTO

Mit welchen Mitteln bekämpft die britische Organisation FACT Mitfilmer in Kinos?

Infrarot-Kameras

Aufgrund eines Computerfehlers eines Glücksspielautomaten hat Pauline McKee statt 42 Millionen US-Dollar nur was bekommen?

1,85 US-Dollar

Wie heißt eines der Tiere im NSA-Malbuch CryptoKids?

Decipher Dog

Laut geleakten E-Mails wird James Bond im nächsten Film kein Sony-Handy verwenden. Mit welcher Begründung lehnte der Regisseur es ab?

ein Sony-Smartphone ist nicht das Beste

Was ist laut Analysen von Google nur ein kurzer Modetrend?

Shirts mit Emoji-Aufdrucken