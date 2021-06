Die Gewinner des futurezone-Quiz stehen fest

Die Gewinner

Per Zufallsgenerator wurden nun die Gewinner ermittelt: Platz eins, die beiden VIP-Tickets für den A1 Beach Volleyball Grand Slam gehen an Matthias K. (matzi4), Platz zwei, der Kopfhörer WP300 von Creative, geht an Sebastian B. (SebastianBarth), der 3. Platz, die Goodies für TRANSFORMERS: ÄRA DES UNTERGANGS (3D), dem neuen Film von Universal Pictures, der ab 17. Juli in Österreichs Kinos zu sehen ist, gehen an Herbert K. (herbert02).

Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die futurezone gratuliert herzlich. Am kommenden Wochenende geht es mit dem nächsten Quiz weiter. Der Hauptpreis wird am Freitag bekanntgegeben.

Die korrekten Antworten:

Unter welcher Bezeichnung firmiert ein neues tiefschwarzes Material, das Konturen verhüllen kann?

Vantablack

Wie heißt die jüngste Version des Mini-Computers Raspberry Pi?

Model B+

Wie viele Kunden waren am Dienstag von einem mehrstündigen Netzausfall beim Mobilfunkanbieter Drei betroffen?

300.000

Welcher Flugzeughersteller will Passagiere künftig auch auf einklappbaren Fahrradsätteln im Flugzeug unterbringen?

Airbus

Wie viel nimmt die Universität Stanford pro Jahr an Spenden ein?

Eine Milliarde Dollar

Wie heißt die App, mit der Kinder und Teenager selbst Smartphone- und Tablet-Anwendungen erstellen können?

pocketcode

Wie lautet der Spitzname des legendären Computers, der von dem in dieser Woche verstorbenen österreichischen Computerpionier Heinz Zemanek gebaut wurde?

Mailüfterl

In welchem europäischen Land wurde diese Woche eine Bloggerin wegen einer negativen Restaurantkritik verurteilt?

Frankreich

Welcher Tech-Entrepreneur will mit einem millionenschweren Projekt Downtown Las Vegas revitalisieren?

Tony Hsieh

Facebook hat diese Woche eine App für Prominente veröffentlicht. Wie heißt sie?

Mentions