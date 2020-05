Die Gewinner des futurezone-Quiz stehen fest

Die Gewinner

Per Zufallsgenerator wurden nun die Gewinner ermittelt: Platz eins, der Ucube USB-Lautsprecher geht an Karina K. (carry), Platz zwei, der 50 €-Gutschein für avocadostore.at geht an Christine S. (Chris1), der 3. Platz, die Goodies für Hercules (3D), den neuen Film von Universal Pictures gehen an Irmengard M. (Irmi).

Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die futurezone gratuliert herzlich. Am kommenden Wochenende geht es mit dem nächsten Quiz weiter. Der Hauptpreis wird am Freitag bekanntgegeben.

Die korrekten Antworten:

Wie viele Prozent der US-Teenager haben laut einer akturellen Studie schon einmal ein Nackt-Selfie zugeschickt bekommen?

44 Prozent

Wie heißt die technischeLösung des Wiener Unternehmens Kadona, mit der das Handy zur Geldbörse werden soll?

kWallet

Was ist der Hauptgrund, warum Apple Apps für seinen App Store ablehnt?

Nicht genügend Informationen zu den Apps

Wie viele Elektrofahrzeuge waren bis Ende Mai in Österreich zugelassen?

3765

Welcher österreichische See war auf Google Maps vor kurzem nur halbleer zu sehen?

Attersee

In welchem US-Bundesstaat wird der Elektroautohersteller Tesla seine gigantische Batterienfabrik errichten?

Nevada

Wie viele Megapixel weist die Frontkamera des Samsung-Phablets Note 4 auf?

3,7

Wer ist der Autor der Blue-Screen-of-Death-Botschaft von Microsoft?

Steve Ballmer

Wie viele Phablets sollen nach Schätzungen der Marktforscher von IDC 2015 weltweit verkauft werden?

318 Millionen

Forschern ist es gelungen eine einfache Botschaft von Gehirn zu Gehirn zu übertragen. Wie lautete die Botschaft?

Hallo