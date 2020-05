Die Gewinner des futurezone-Quiz stehen fest

Per Zufallsgenerator wurden nun die Gewinner ermittelt: Platz eins, die Smartwatch Moto 360​ von Motorola geht an Markus S. (longjohnsilva), Platz zwei, der Rucksack Taipan shock von booq geht an Stefan P. (SP1507), der 3. Platz, die Goodies für Dracula Untold (seit 2. Oktober im Kino) gehen an David H. (David321) und Christian D. (chrdesl).

Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die futurezone gratuliert herzlich. Am kommenden Wochenende geht es mit dem nächsten Quiz weiter. Der Hauptpreis wird am Freitag bekanntgegeben.

Die korrekten Antworten:

Wie viele Handys werden Schätzungen zufolge jährlich in Londoner Taxis vergessen?

190.000

Wie heißt das Projekt, das die schwedische Hauptstadt Stockholm im Online-Spiel Minecraft nachbaut und das beim Festival Vienna Open in Wien zu Gast sein wird?

Blockholm

Bis wann soll DVB-T in Österreich abgeschaltet und durch den Standard DVB-T2 ersetzt werden?

Ende 2016

Wie heißt das Lieferservice mit dem der Botendienst Veloce den lokalen Handel in Wien unterstützen will?

Shopcourier

In welcher US-Stadt wollte ein Österreicher angeblich ein Haus gegen ein iPhone 6 tauschen?

Detroit

Wie viele IT-Fachkräfte werden bis 2020 in der EU fehlen?

900.000

Auf wie viel Prozent der PCs in Österreich läuft immer noch Windows XP?

6 Prozent

Bis wann sollen in London neue U-Bahn-Züge zum Einsatz kommen, die künftig auch fahrerlos betrieben werden können?

2022

Wo will Amazon demnächst seinen ersten Laden eröffnen?

New York

Wie viele zahlende Abonnenten verzeichneten Musik-Streamingdienste wie Spotify, Deezer und rdio im Jahr 2013?

28 Millionen