Die Gewinner des futurezone-Quiz stehen fest

Per Zufallsgenerator wurden nun die Gewinner ermittelt: Die Goodies für Die Boxtrolls, den neuen Film von Universal Pictures, der seit 23. Oktober im Kino zu sehen ist, gehen an Sebastian W. (flow123) und Mario H. (Hardday). die zehn Tickets für das Technische Museum in Wien gehen an Fabian H. (FabHap), Michael A. (s1mPLE), Simon K. (SimonKober), Benedikt K. (benediktkiesenhofer), Christoph A. (aigy85), Christa M. (chrissi3108a), Harald K. (hiximaxl), Markus G. (lordmaul), Brita S. (bibi) und Ingrid F. (blacky777). Das vergoldete Luxus-iPhone 6 von Goldgenie geht an Daniel S. (ds1991).

Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die futurezone gratuliert herzlich. Am kommenden Wochenende geht es mit dem nächsten Quiz weiter. Der Hauptpreis wird am Freitag bekanntgegeben.