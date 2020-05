Luxus-iPhone 6: Der Goldbarren zum Telefonieren

Seit einigen Wochen werden das iPhone 6 und 6 Plus in verschiedenen Varianten angeboten. Beide Modelle gibt es in Gold, Platin oder Rosengold, auf Wunsch auch mit Swarovski-Kristallen im Apple-Logo. Neben den Standardmodellen existiert auch eine limitierte Edition zu je 99 Stück, auf deren Rückseite jeweils das Wappen eines Golfstaates graviert ist. Der Preis variiert abhängig vom Modell zwischen 2.924 und 3.884 Euro. Ein iPhone 6 wiegt 129 Gramm. Dieselbe Menge Gold ist in etwa 3800 Euro wert. Goldgenie freut sich sehr über ein gutes Geschäft, bisher wurden mehr als 1.000 Stück der normalen und über die Hälfte der limitierten Version verkauft. Laban Roomes sagt dazu: „Die meisten Geräte verkaufen wir in die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi Arabien. Aber auch die USA und Europa sind ein wichtiger Markt, vor einigen Jahren noch kamen fast alle unserer Kunden aus Mitteleuropa, das erste goldene iPhone überhaupt wurde 2007 von einem Österreicher gekauft.“