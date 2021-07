Feuerwear: Damenrucksack "Elvis" im Quiz gewinnen

Oberseite

DerDamenrucksack wirkt kompakt – aber hat einiges zu bieten. Mit den markanten Henkeln an derlässt sich Elvis bequem tragen wie ein Shopper, wenn der Einkauf größer ausfällt, es zum Yoga geht oder zum Feiern mit den Freundinnen am Abend in der City. Dabei schränkt Elvis nie ein, denn auch randvoll mit Dingen, lässt sich das Volumen flexibel von 7 auf 13 Liter anpassen und damit fast verdoppeln.