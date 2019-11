futurezone Day und Award sind zertifizierte Green Events

"Klimawandel" im Zentrum

Beide Veranstaltungen finden am 21. November im Erste Campus in Wien Favoriten statt. Im Zentrum des futurezone Day steht das Thema Klimawandel, das in diversen Panel-Diskussionen mit unterschiedlichem Fokus behandelt wird. Erwartet werden rund 500 Gäste. Der futurezone Day findet tagsüber von 9 Uhr bis 15 Uhr statt – das Publikum besteht aus Lesern, Schülern, Medien sowie Experten aus Handel und Wirtschaft.

Der futurezone Award, zu dem Gäste geladen sind, wird ab 18:30 Uhr im Rahmen einer Gala in zehn Kategorien vergeben. Auch ein Publikums- und ein Sonderpreis werden verliehen.

Restkarten

Kurzentschlossene haben noch die Möglichkeit, Restkarten für den futurezone Day zu ergattern. Dies ist entweder über Facebook oder die Event-Seite möglich.