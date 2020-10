"fuzo explains...": futurezone startet mit wöchentlichem Videoformat

In einem neuen Format erklären Patricia Bartos, Barbara Wimmer und David Kotrba was gerade in der Tech- und Wissenschaftswelt los ist. Von Debatten im Bereich Netzpolitik über hilfreiche Tipps im Umgang mit Smartphones bis hin zu aktuellen wissenschaftlichen Themen ist alles dabei. " 'fuzoexplains...' bietet als Erklärformat kurz und knapp spannende Inhalte, die gerade ein jüngeres Publikum erreichen sollen", betont Videoredakteurin Patricia Bartos, die seit September im Team der futurezone mit dabei ist.

"Ich freue mich, dass wir mit Patricia Bartos eine tolle neue Kollegin an Bord holen konnten, die sich ab sofort um die Videoinhalte der futurezone kümmern wird. Mit 'fuzo explains...' wollen wir unsere erfolgreiche und beliebte Berichterstattung im Bereich Service fortsetzen", sagt Claudia Zettel, Chefredakteurin der futurezone.

Jeden Donnerstag gibt es auf dem YouTube-Kanal der futurezone sowie auf futurezone.at künftig eine neue Folge des Erklärformats. Feedback ist jederzeit herzlich willkommen, ebenso freuen wir uns über eure Fragen, die wir gerne recherchieren und beantworten wollen.