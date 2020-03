Animal Crossing: New Horizons - Switch Lite und Game gewinnen

Vor allem aber kannst du die Ärmel hochkrempeln und die Inselwelt ganz nach Wunsch gestalten. Du sammelst Material und baust daraus Häuser, Möbel, Werkzeuge oder was immer dir einfällt. Wer mag, darf sogar die Landschaft möblieren – und alle mit einem grünen Daumen, können Hobbygärtner werden oder sich mit Bäumen und Blumen austauschen. Die Nintendo Switch-Fans freunden sich mit Neuankömmlingen an und können gemeinsam mit bis zu acht FreundInnen die Jahreszeiten in ihrem Inselparadies genießen.