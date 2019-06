Crime Runners "Going Underground": futurezone-Leser berichten

Alexandra und ihr Team konnten nach unserem Aufruf mit ihrer witzigen Bewerbung die Jury von sich überzeugen. Letzten Freitag war es dann soweit, das Team stellte sich der Herausfordung von Going Underground und hat uns ein paar Zeilen dazu geschickt:



Wir als eingespieltes Team, man kann uns ruhig als Escape-Room-Fortgeschrittene bezeichnen, machten uns nach der Arbeit auf den Weg nach Wien, mit hohen Erwartungen und voller Neugier. Denn bei Crime Runners am Alsergürtel soll es ein Spiel geben, das seinesgleichen sucht. Er wird auch als Premium-Raum angepriesen, daher stellten wir uns auf spannende 90 Minuten ein.



Unser Fazit, ohne zu viel zu verraten: Unsere Erwartungen wurden nicht erfüllt. Sie wurden mehr als übertroffen. Wir habe nun doch schon einige Escape-Spiele gespielt, aber keiner dieser Räume konnte auch nur ansatzweise mithalten. So viel Detail, mit Liebe und Hirn gebaut, manches logisch, manches zum Tüfteln. Wir waren von der ersten bis zur letzten Sekunde mitten im Spiel und haben Raum und Zeit um uns vergessen. Wir sind sehr stolz, ohne Hilfe wieder rausgefunden zu haben und das auch noch in der Zeit (1:22)!

Dieser Raum bekommt von uns eine ganz klare Empfehlung, für Anfänger und für Fortgeschrittene mindestens genau spannend! Vielen Dank an futurezone, dass wir mit diesem Gewinn nicht nur ein tolles Teambuilding-Erlebnis hatten, sondern auch viel Spaß als Freunde!