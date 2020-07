„Der weiße Hai": Brettspiel zu gewinnen

Hochspannung in zwei Akten

Die Partie beginnt in Akt 1: „Amity Island“. Als Crew aus Brody, Hooper und Quint, den Protagonisten des Films, versuchen die Spieler, den Hai ausfindig zu machen. Dieser bewegt sich unbemerkt im Ozean rund um die kleine Insel. Runde um Runde versucht er, möglichst viele Badegäste an den Stränden anzugreifen, ohne seine Position preiszugeben. Das Team versucht in der Zwischenzeit, den Hai mit wohl überlegter Taktik zu entdecken und aufzuhalten. Da jedes Crew-Mitglied über eigene Fähigkeiten verfügt, sollten sich die Spieler vor jedem Spielzug absprechen. Schafft es die Crew, dem Hai zwei gelbe Fässer anzuheften, schließt sie die erste Runde erfolgreich ab. Schnappt sich der Räuber jedoch zuerst neun Badegäste, entscheidet er den ersten Akt für sich. Jeglicher Erfolg lohnt sich, denn wer sich besser schlägt, erarbeitet sich Vorteile für den zweiten Akt des Spiels, in Form von zusätzlichen Fähigkeitskarten für den Hai – oder Ausrüstung für die Crew.