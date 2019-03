Dino finden und Familie Feuerstein LEGO-Set gewinnen

Das Nostalgie-LEGO Set von "The Flintstones - Familie Feuerstein" mit 748 Elementen lässt große und kleine Fans ab zehn Jahren in die Welt der kultigen Steinzeit-Serie eintauchen. Es enthält Fred Feuersteins Steinfahrzeug mit „Fußantrieb“ und einziehbarem Dach aus Stoff sowie eine riesige Dinosaurierrippe, die sich am Auto befestigen lässt. Mit baubarer Palme, dem legendären Steinsofa, einer Bowlingkugel sowie Bowling-Pins steht steinzeitlicher Bau- und Spielspaß auf dem (Film-)Programm.



Neben vier Minifiguren – Fred und Wilma Feuerstein sowie Barney und Betty Geröllheimer – ist auch das Haus der Familie Feuerstein enthalten. Aber einer fehlt, denn Hausdinosaurier Dino wird vermisst!