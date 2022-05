Mitmachen und Escape-Mail-Starterpakete gewinnen

Rätselspaß per Post: In einem Briefumschlag befindet sich ein komplettes, multimediales Escape Room Spiel aus Österreich.

Episoden

Jeder neue Brief, auch "Episoden" genannt, enthält eine frische Art von Rätseln und verlangt daher immer wieder andere Fertigkeiten von den Spieler*innen. Es soll ja nicht langweilig oder zu leicht werden. Bisher gibt es eine Staffel mit zwölf Episoden.



Die EscapeMails sind interaktive Denkspiele. Das bedeutet, dass immer wieder Teile aus dem Kuvert nur in Verbindung mit Videos, Geräuschen, Bildern o.ä. online gelöst werden können. Auch dies variiert von Spiel zu Spiel. Einmal musst du dich z.B. in ein kompliziertes System "hacken", indem du einige Rätsel online löst. Bei einer anderen Ausgabe ist vor allem "Fingerfertigkeit" von Nöten und kaum Tätigkeit online. Ähnlich wie bei Escape Rooms tastest du dich so nach und nach an die Lösung heran, aber ohne, dass du eingesperrt bist.