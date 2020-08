Games für Unterwegs: Package für die Nintendo Switch gewinnen

Bei insgesamt 51 Spielen in einer Box ist für jede Situation das perfekte Spiel dabei, ob du einen ruhigen Moment auf der Couch verbringst oder einen Spieleabend mit Freunden planst. Entdecke zeitlose Spieleklassiker mit Freunden und Familie – ob ihr dabei am selben Tisch sitzt oder online spielt! 51 Worldwide Games bietet eine große Auswahl an Spielen aus aller Welt, von Brettspielen der Antike zu modernen Klassikern, entspannenden Solitaire-Spielen und Sportarten in Spielzeugversion.