Mitmachen und nachhaltiges GARDENA EcoLine Paket gewinnen

Die EcoLine von GARDENA ist ein Sortiment hochwertiger Gartengeräte. Die Kunststoffelemente bestehen aus einem hohen Anteil an recyceltem Kunststoff, größtenteils aus Haushaltsabfällen.

Die EcoLine Produkte werden in Europa, die meisten sogar in Deutschland hergestellt. Die hervorragende Qualität und die Nachhaltigkeit spiegeln sich in der gewährten Garantie von mindestens 5 und bis zu 25 Jahren wider.

Der unermüdliche Einsatz von GARDENA wurde auch heuer belohnt: Die neue GARDENA EcoLine wurde mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2022 in der Kategorie „Vision“ ausgezeichnet.