Mitmachen und PICO 4 Ultra gewinnen

07.12.2024

Die neue MR- und VR-Brille von PICO, die PICO 4 Ultra, ist das perfekte Geschenk für VR-Fans und -Interessierte!

Die PICO 4 Ultra bietet eine intensive und immersive MR-Erfahrung und kann sowohl eigenständig als auch über PC VR Spiele und Apps abspielen, so bekommen Nutzer Zugriff auf eine riesige Auswahl an Titeln, mit denen sie die weite VR-Welt erkunden können. Zudem hat PICO mit den PICO Motion Trackern dieses Jahr ein echtes Highlight für VR-Spieler herausgebracht. Die Tracker verfolgen präzise Körperbewegungen, wobei an ein Gerät bis zu drei angeschlossen werden können, damit macht das Spielen in VR gleich doppelt so viel Spaß.

© Pico

Leistungsstarke Hardware Die PICO 4 Ultra ist mit zwei 32-Megapixel-Kameras und einer iToF-Tiefensensor-Kamera ausgestattet, die eine außergewöhnliche stereoskopische High-Definition-Farbdurchlass ermöglichen.



Die VR-Brille ist derzeit kompatibel mit über 20 MR-Apps und mehr als 778 VR-Apps, darunter 552 Spiele, die eine enorme Vielfalt an audiovisuellen Unterhaltungs- und Produktivitätsprogrammen abdecken. Von einfachen Puzzlespielen bis hin zu Hardcore-Strategiespielen die PICO 4 Ultra bietet alles. Das der PICO 4 Ultra integriert sich mit SteamVR, sodass Nutzer ihre Spieleinhalte von ihren PCs auf die PICO 4 Ultra übertragen können, was die Bibliothek auf Tausende von SteamVR-Titeln erweitert. Nutzer können so dank der AV1-CODEC-Unterstützung ultrascharfe Spielgrafiken in 3K-Auflösung genießen.

© Pico

Umfassende Konfiguration für ein völlig neues MR-Erlebnis Die PICO 4 Ultra ermöglicht die Arbeit mit mehreren Fenstern in einem Panorama-Arbeitsbereich. Nutzer können die Größe und Anordnung ihrer App-Fenster in einem grenzenlosen virtuellen Raum frei anpassen, was Multitasking erheblich erleichtert. Sie bietet auch ein weltweit führendes MR/VR-App-Ökosystem, das ein unvergleichliches audiovisuelles Unterhaltungserlebnis ermöglicht.



Diese Funktionen werden durch die leistungsstarken MR-Kapazitäten des Geräts ermöglicht, die aus sieben visuellen Sensoren bestehen. Vier Umgebungs-Tracking-Kameras für die SLAMRaumpositionierung, zwei Farbkameras und eine iToF-Tiefensensor-Kamera sorgen für präzise Umgebungswahrnehmung und Kartierung. Die beiden 32-Megapixel-Farbkameras erfassen hochauflösende Bilder, die nach der Verarbeitung in 8 Megapixeln und 20,6 PPD auf dem Bildschirm angezeigt werden. Dank einer Kombination aus Hardware und dem proprietären Umgebungserkennungsalgorithmus von PICO kann die PICO 4 Ultra auch eine virtuelle Umgebung rekonstruieren, die der realen Welt nahezu gleicht

© Pico

Bequem Beim Design setzt die PICO 4 Ultra auf Bewährtes mit hohem Tragekomfort: , Die vordere Haupteinheit wiegt 304g, das hintere Kopfpolster 276g bei einem Gesamtgewicht von nur ca. 580g. Auch der neue Controller der PICO 4 Ultra ist leichter und kompakter, denn dank des Verzichts auf den Lichtring wurde das Gewicht und die Höhe des Controllers erheblich reduziert, während der Breitband-Linearmotor für haptisches Feedback beibehalten wurde.

© Pico