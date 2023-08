Mitmachen und Strom-Backup von Cyberpower zu gewinnen

CyberPower BU650EU bietet Heim- und Büroanwendern ein zuverlässiges batteriegestütztes Strom-Backup und schützt Büro-PCs und andere elektronische Geräte vor Überspannungen, Spannungsspitzen, Spannungsabfällen und anderen Stromunregelmäßigkeiten. Alle CyberPower USVs kommen in einem feuerfesten Kunststoffgehäuse für höhere Betriebssicherheit (im Vergleich zu ähnlichen Produkten) und Betriebsmittelschutz.

Dank des Desktop-Designs mit Montageschlitzen an der Rückseite kann das Gerät leicht an Wänden, Schreibtischen oder in engen Räumen platziert werden.