Mitmachen und Exit Puzzle von Ravensburger gewinnen

Eine neue Generation der beliebten Exit Puzzles von Ravensburger bringt Exit Fans erneut ins Grübeln! Das Konzept der Exit Rooms im Ravensburger Puzzleformat wird durch einen weiteren Mechanismus sowie durch eine neue Puzzleform ergänzt und somit auf ein neues Level gehoben. Eine spannende Geschichte lädt in die geheimnisumwobene Welt des Exit - the Circle Puzzles ein.

Exit – the Circle umfasst drei Titel, welche am Ende kombiniert werden können, um zur Gesamtlösung zu gelangen. In der Schachtel befindet sich ein Puzzle mit ca. 920 Teilen, eine Anleitung mit einer mysteriösen Geschichte sowie eine Drehscheibe zum decodieren und Finden der Lösungsteile.