Mitmachen und Fire Emblem Warriors Three Hopes gewinnen

Freu dich auf Kämpfe, in denen Action und Strategie vereint sind. Übernimm die direkte Kontrolle über die Charaktere und mähe die gegnerischen Horden nieder, während du deinen Verbündeten Befehle erteilst. Entscheide anhand der Situation auf dem Schlachtfeld strategisch, wie du vorgehen willst. Außerhalb der Schlachten kannst du mit charmanten Charakteren aus Fire Emblem: Three Houses interagieren.



Was erwartet dich in dieser brandneuen Geschichte? Hoffnung... oder Verzweiflung? Enthülle das Schicksal dreier Länder – in Fire Emblem Warriors: Three Hopes für Nintendo Switch, einer anderen Geschichte, die in der gleichen Welt spielt wie Fire Emblem: Three Houses.



Gregor hat das Game bereits für euch getestet, zum Artikel geht es hier.