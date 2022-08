Mitmachen und Gigaset COMFORT 550 gewinnen

Das neueste Produkt aus der Gigaset-COMFORT-Serie richtet sich an alle Generationen und die verschiedensten Anforderungen. Das Gigaset COMFORT 550 ist in Varianten mit und ohne Anrufbeantworter, zum direkten Anschluss an einen analogen Anschluss, an einen DECT-fähigen Router und als IP-DECT-Telefonsystem erhältlich.

Die besonders energiesparenden Telefone sind im Standby-Betrieb strahlungsfrei. Während eines Telefonats passt sich die Sendeleistung automatisch an die Entfernung zwischen Basis und Mobilteil an. Das heißt: Je kürzer der Abstand zur Basis des Gigaset COMFORT 550, desto geringer die Strahlung.

Bild und Ton ganz nach Wahl

Ob dunkle oder kontrastreiche weiße Darstellung, Analog- oder Digitaluhr als Bildschirmhintergrund – das Telefon bietet viele Optionen zur Personalisierung. Für ein optimales Hörerlebnis sorgen 2 Akustikprofile mit unterschiedlichen Frequenzbereichen und die Hörgerätekompatibilität. Klangqualität und Lautstärke sind, wie von Gigaset gewohnt, erstklassig – auch im Freisprechmodus.

Die Klingeltonlautstärke ist in 5 Stufen oder als Crescendo einstellbar, wichtigen Anrufern lassen sich eigene Klingeltöne zuordnen. So hört man schon am Klingelton, wer dran ist. Und wenn gerade keiner zuhause ist, geht der Anrufbeantworter des Gigaset COMFORT 550A ran. Nachrichten mit einer Gesamtdauer von bis zu 30 Minuten können über das Mobilteil, die Basisstation oder per Fernabfrage abgehört werden.