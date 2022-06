Liebesdings: Mitmachen und Premierentickets gewinnen

Ab 07.Juli startet die Komödie „LIEBESDINGS“ in den Kinos! Wir vergeben Tickets für die Premierenvorstellung mit Elyas M’Barek!

Roter Teppich, Scheinwerferlicht, Fans kreischen, Fotografen jagen nach dem besten Foto, Kamerateams erwarten Interviews – eine Premiere steht an und Deutschlands größter Filmstar, Marvin Bosch ( Elyas M’Barek ), wird sehnsüchtig erwartet. Doch Marvin lässt auf sich warten.

Wir vergeben 3x2 Tickets für die Premierenvorstellung am 5. Juli, abends in der Wiener Millenium City unter allen, die unsere Beiträge auf Facebook oder Instagram bis 1. Juli, 10 Uhr kommentieren. Die Premiere findet in Anwesenheit von Anika Decker (Regisseurin) & Elyas M’Barek, Lucie Heinze uvm.) statt.



