Standmixer und Turbo-Dampfgarer von nutribullet zu gewinnen

Wenn Karotten püriert, Erdäpfel zerdrückt und jegliches andere Gemüse zu Brei verarbeitet wird, stehen erste wahrhafte Geschmacksexplosionen für die Babys am Speiseplan . Ein Baby kann den Familienalltag schon ganz schön auf den Kopf stellen – allzu schnell stellt sich dann auch die Frage nach der richtigen Ernährung, die auch mit dem jeweiligen Zeitmanagement im Haushalt vereinbar sein muss. Dabei muss sich die Zubereitung von Babyfood gar nicht kompliziert gestalten, wenn man die richtigen Geräte zur Hand hat.

Babyfood in Sekundenschnelle

Der praktische nutribullet Baby Standmixer NBY100 ist ein kleines Kraftpaket, mit dem Breie und Pürees einfach und schnell gemixt werden können. Der 200 Watt Motor zerkleinert Obst und Gemüse im 924ml fassenden Mixbehälter in Windeseile. Und damit nicht jede Portion einzeln zubereitet werden muss, kommt das Modell mit einem umfangreichen Zubehör-Package: Mitgeliefert wird dabei nicht nur ein praktischer 275ml Becher mit Griffen, aus dem die leckeren Kreationen direkt gelöffelt werden können, sondern auch 6 kleine Gläschen und eine Gefrierschale, bei der überschüssige Mengen praktisch und bei Bedarf portionsweise aufbewahrt oder eingefroren werden können – auch das spart Zeit und Nerven.



Auch in Punkto Reinigung kann der Standmixer punkten: Alle Zubehörteile abseits der Klinge sind spülmaschinenfest und können so nach der Verwendung ganz einfach sauber gemacht werden.