Mitmachen und Braun MultiGrill 9 Pro gewinnen

3 verschiedene Plattensets und 3 flexible Kochpositionen vereinen sich in einem einzigen Gerät und bieten dadurch eine Vielzahl an Zubereitungsmöglichkeiten. Sei es für das gemeinsame Grillen am Tisch oder das Braten von Burgern in der Küche bis hin zur Zubereitung von Waffeln: Vom Frühstück bis zum Abendessen bieten die MultiGrill von Braun die passende Grundlage, um der Grill-Kreativität freien Lauf lassen zu können.