Küchenmaschine mit Eiscremebereiter von Kenwood zu gewinnen

Hausgemachtes Gelato at any time? Dank Kenwood ist das möglich! Das Besondere? Für den Eisgenuss ist kein weiteres externes Küchengerät nötig, wofür eigentlich sowieso gar kein Platz mehr in den Küchenschränken ist. Das Praktische? Der Eiscremebereiter ist mit allen aktuellen Chef und Chef XL Küchenmaschinen kompatibel und entpuppt sich dadurch bei allen Temperaturen als wahrer Retter in der (Eis-)Not. Das Beste? Hochgenüsse der italienische Gelateria direkt in der eigenen Küche – jederzeit!