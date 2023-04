Mitmachen und Sportkopfhörer von Shokz gewinnen

Der Frühling ist da! Das Wetter wird wieder besser und die Natur lädt ein, Sonne zu tanken. Gerade jetzt rückt auch das Thema Sport- und Freizeit-Kopfhörer langsam wieder in den Fokus. Und hier kommen die OpenEar Kopfhörer von Shokz ins Spiel. Die OpenRun Pro Bluetooth-Kopfhörer sitzen nicht in oder über den Ohren und sorgen so dafür, dass deine Ohren an heißen, feuchten Tagen trocken und kühl bleiben. Das Open-Ear-Design macht sie auch mit Brillen und Helmen kompatibel. Dank des Gewichts von nur 29 Gramm merkst du dabei kaum, dass du die Kopfhörer trägst.



Die Knochenschalltechnologie und das Open Ear Design lassen die Ohren frei, während Musik und Umgebung verschmelzen. Das ist dann nicht nur der persönliche Soundtrack im Alltag, sondern auch deutlich sicherer. Denn die Umwelt wird weiter wahrgenommen. So kannst du auch sicher laufen und radfahren, während du nach Autos und anderen Verkehrsteilnehmern Ausschau halten kannst.