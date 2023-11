Marvel Studios‘ LOKI Staffel 2: Goodies zum Finale gewinnen

Passend zum Finale von Marvel Studios‘ LOKI Staffel 2 am 10. November 2023, vergeben wir 3 Goodie-Packages.

Marvel Studios' „Loki“ – Staffel 2 knüpft an das schockierende Finale der ersten Staffel an, als sich Loki im Kampf um das Fortbestehen der Time Variance Authority wiederfindet. Zusammen mit Mobius, Hunter B-15 und einem Team aus neuen und zurückkehrenden Charakteren navigiert Loki durch ein sich ständig erweiterndes und immer gefährlicheres Multiversum auf der Suche nach Sylvie, Richterin Ravonna Renslayer, Miss Minutes und der Wahrheit darüber, was es bedeutet, einen freien Willen und eine glorreiche Bestimmung zu haben.