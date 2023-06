Everybody-1-2-Switch! Mitmachen und Game-Packages gewinnen

Trommelt eure Familie und Freunde zusammen und erlebt jede Menge Party-Spaß in Everybody 1-2-Switch!

In diesem Spiel tretet ihr in einer Reihe herrlich schräger Minispiele an! Ihr freundet euch mit Aliens an! Ihr füllt riesige Ballons mit genau der richtigen Menge Luft, oder stellt euch hinter den Tresen eines hektischen Eisladens... Hier erwartet euch das Unerwartete!

JOY-CON-MODUS (2 - 8 SPIELER)

Die Spiele in diesem Modus bringen euch in Bewegung! Bis zu acht Spieler*innen können hier mitmischen und ihre Joy-Con-Controller einsetzen, um an einem Staffellauf teilzunehmen, Verstecken zu spielen und vieles mehr!