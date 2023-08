Mitmachen und Smartwatch ACME SW302 gewinnen

Dank des präzisen Herzfrequenzsensors und der integrierten Multi-Sport-Funktion kannst du deine Fortschritte jetzt noch einfacher nachverfolgen. Für die Analyse der Umgebung sind Höhen-, Luftdruck- und Temperatur-Sensoren verbaut. Der zusätzliche GPS-Empfänger ermöglicht die Aufzeichnung der genauen Route, die du während deiner Abenteuer zurücklegst – ganz ohne, dass du dein Smartphone dabeihaben musst.



Wenn du dein Phone danach wieder mit der Smartwatch verbindest, werden die Daten automatisch in die entsprechende App übertragen. Selbstverständlich verfügt die Smartwatch darüber hinaus über die folgenden Features: Sie informiert dich über eingehende Nachrichten und Anrufe, hat eine integrierte Anruf-Funktion, sagt dir das Wetter voraus, erinnert dich an bevorstehende Termine, hat einen Taschenrechner und vieles mehr! Außerdem kannst du persönliche Reminder einstellen – so erinnert dich die Smartwatch auf Wunsch daran, genügend Wasser zu trinken oder einen Spaziergang an der frischen Luft zu machen.

All diese Informationen zeigt dir die Smartwatch auf ihrem hellen und farbenfrohen Touch-Display an. Außerdem sehr praktisch: Der integrierte Energiesparmodus, der bei 10 % Akkustand einsetzt, verleiht der Smartwatch für bis zu 3 weitere Tage Power.