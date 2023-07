Crime O’Clock: Mitmachen und Steam-Keys gewinnen

Reise durch fünf verschiedene Ären und klären dort eine seltsame Reihe an Kriminalfällen auf, die auf mysteriöse Weise zusammenhängen. Etwas – oder Jemand – versucht das Raum-Zeit-Kontinuum zu stören. Zwar kommen Spielende ihm mit jedem Fall näher, doch Eile ist geboten, denn das Verbrechen ruht nie.



Mit jedem gelösten Fall ändern sich die Karten und schalten neue Rätsel, Abenteuer und Fälle frei. So kommen die Spielenden mit jedem Fall einen Schritt näher an das Ziel, die Zeit selbst zu retten. Im alternativen „Fulcrum Stories“ Spielmodus können Spielende Beziehungen aufzubauen und die persönlichen Geschichten der verschiedenen Charaktere erforschen, um tief in die komplexe Story von Crime O’Clock einzutauchen.