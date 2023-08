3, 2, 1 – Lift off! yfood greift nach den Sternen! Als kleiner Vorgeschmack zum Starfield-Release am 6. September kommt eine eigene Starfield Edition auf den Markt. Die bereits vierte limitierte Gaming Edition des Smart-Food-Marktführers wird ab dem 2. August im yfood Onlineshop und ab dem 10. August bei Spar erhältlich sein. Für einen begrenzten Zeitraum gibt es zu den Onlinebestellungen der Starfield Edition einen Xbox Game Pass Ultimate im Wert von 14,99 Euro on top. Mit diesem erhalten Spieler*innen einen Monat lang Zugang zu Starfield (ab 06.09.2023) und einer Bibliothek mit über 100 großartigen Spielen für Xbox und PC.