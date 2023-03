Playbrush: Mitmachen und Familienbundles gewinnen

Vor allem mit ihrer Reinigungsleistung konnte die vollständig in Europa produzierte Zahnbürste überzeugen – hier erhält die Playbrush Smart One X sogar eine bessere Note als der Testsieger. Insgesamt nahmen die Experten 15 aktuelle Modelle unter die Lupe, die sie in den Kategorien Zahnreinigung, Handhabung sowie Haltbarkeit und Umwelteigenschaften bewerteten.

Mittlerweile werden die Playbrush-Produkte zahlreich ausgezeichnet und in 25 Ländern verkauft - darunter Deutschland, Österreich, Schweiz, UK und Frankreich. Ein weiteren Erfolg konnte das Unternehmen am Jahresanfang verzeichnen: Es belegte den zweiten Platz beim diesjährigen Vergleich elekrischer Zahnbürsten von Stiftung Warentest - und landete damit nur knapp hinter dem deutlich kostspieligeren Testsieger.

Die smarte Kinderzahnbürste wurde 2018 auf den Markt gebracht und punktet mit 17.000 Schwenkbewegungen pro Minute, Druckmessung und Vibrationsfeedback. Die Schallzahnbürste wird für Kinder ab 6 Jahren empfohlen, verfügt über zwei Putzmodi und sorgt in Verbindung mit der Playbrush Kids App für viel Spaß und Interaktivität beim Zähneputzen. Der Akku hält bis zu zwei Monate. Die Zahnbürste ist in den Farben blau/rot und rosa/blau erhältlich.

Smart One X

Seit 2019 ergänzt mit der Smart One X auch eine Zahnbürste für Erwachsene das Sortiment des österreichischen Unternehmens. Mit 80.000 Bewegungen pro Minute sorgt die Zahnbürste für ein unglaubliches Frischegefühl jeden Tag. Sie verfügt über 4 Putz-Modi, so wie einen Gründlichkeits-Monitor, der geputzte oder vernachlässigte Zahnregionen zeigt und hilft so keine Bereiche mehr zu vergessen. Timer-Vibrationen sowie Druck- & Tempo-Kontrollleuchte dienen außerdem zum Zahnfleisch-Schutz.



Der Akku hält bis zu 6 Wochen, sodass man die Zahnbürste auch ohne Ladegerät bequem mit in den Urlaub nehmen kann. Die Smart One X ist in vier Farben (coral, mint, navy und schwarz) erhältlich.